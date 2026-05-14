Anche la terza stagione di questo spin-off vedrà la presenza di Lucille nella sua seconda versione presentata per la prima volta nella scorsa stagione Una familiare mazza da baseball è tornata nel mondo di The Walking Dead. In una prima immagine della terza stagione di The Walking Dead: Dead City, vediamo infatti Maggie mentre consegna Lucille a Negan, anticipando il ritorno della serie spin-off. La terza stagione di Dead City continuerà la storia di Maggie e Negan a Manhattan, mentre i due tenteranno di costruire una nuova comunità dopo gli eventi delle precedenti stagioni. Tuttavia, con minacce ancora incombenti come la Dama e la New Babylon Federation, la coppia dovrà affrontare difficoltà ancora maggiori rispetto al passato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Walking Dead: Dead City 3, Negan e la sua Lucille nella prima immagine

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