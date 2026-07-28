Qualiano tangenti all’isola ecologica | sospesi tre dipendenti comunali 16 indagati

Tre dipendenti comunali sono stati sospesi e 16 persone sono indagate per aver trasformato un servizio pubblico gratuito in un’attività illecita. Secondo le indagini, avrebbero chiesto denaro ai cittadini e permesso lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali presso l’isola ecologica.

Avrebbero trasformato un servizio pubblico gratuito in un'attività illecita, chiedendo denaro ai cittadini e consentendo lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di tre dipendenti del Comune di Qualiano, sospesi dall'esercizio dei pubblici uffici e dei servizi. L'inchiesta coinvolge complessivamente sedici persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e gestione illecita di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza delle necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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