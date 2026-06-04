Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine che coinvolge gli spazi della Galleria commerciale. Tra gli indagati ci sono dipendenti comunali e imprenditori. L’inchiesta si aggiunge a quelle già aperte riguardo all’urbanistica e alla vendita dello stadio, aumentando il numero di procedimenti giudiziari che coinvolgono la gestione dell’attuale amministrazione comunale.

Dopo quella sull’urbanistica e quella sulla vendita dello stadio di San Siro, frana una terza inchiesta sulla giunta di Beppe Sala. Stavolta la Procura – che due giorni fa ha spedito la Guardia di Finanza ad acquisire documenti a Palazzo Marino e nella sede della Soprintendenza alle Belle arti – ha acceso un faro sulla gestione degli spazi d’oro della Galleria Vittorio Emanuele II. Turbativa d’asta e corruzione nella concessione e gestione degli spazi in Galleria. L’ipotesi dei pm è di turbativa d’asta e corruzione per la concessione di spazi commerciali, per eventi e non solo, nel salotto della città. Tra gli otto indagati ci sarebbero funzionari comunali ma anche della Soprintendenza, oltre che responsabili di società, sebbene allo stato non siano state inviate informazioni di garanzia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Non solo Urbanistica e San Siro, scatta l’inchiesta anche sugli spazi in Galleria: otto indagati tra dipendenti comunali e imprenditori. E un’altra tegola sulla Giunta Sala

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