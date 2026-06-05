Oggi verrà eseguita l’autopsia sulla salma di un operaio di 30 anni deceduto il 26 maggio scorso in un’azienda dopo essere stato schiacciato da una pressa. La procedura sarà condotta dal medico legale Stefano Pierotti presso l’obitorio del Campo di Marte. Sono cinque le persone indagate nell’inchiesta, tra cui tre membri del consiglio di amministrazione e due dipendenti dell’azienda.

Sarà effettuata oggi pomeriggio all’obitorio del Campo di Marte dal medico legale Stefano Pierotti l’autopsia sulla salma di Giacomo Pucci, l’operaio di 30 anni morto il 26 maggio scorso schiacciato da una pesante pressa nell’azienda “Co.Ra.“ a Spianate di Altopascio. I funerali potrebbero tenersi nella giornata di domani, ma al momento non c’è alcuna certezza sui tempi ed è anzi probabile che slittino ancora. Il pm Antonio Mariotti ieri ha conferito l’incarico al medico legale e contestualmente ha avvisato i 5 indagati della possibilità di nominare propri consulenti di fiducia. Sotto inchiesta, allo stato solo come atto dovuto, ci sono tre componenti del cda dell’azienda “Co. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi l’autopsia sull’operaio. In tutto sono cinque gli indagati: tre del cda e due dipendenti

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Cosa succede a un organo dal prelievo al trapianto

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