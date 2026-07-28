Tre dipendenti comunali di Qualiano sono stati sospesi dal servizio questa mattina, dopo l'intervento dei carabinieri. La sospensione è avvenuta in seguito a indagini riguardanti il pagamento di denaro per lo smaltimento di rifiuti speciali presso l'isola ecologica. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sull'entità delle somme coinvolte. La situazione è attualmente sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Questa mattina, tre dipendenti del comune di Qualiano, dopo l'intervento dei carabinieri, sono stato sospesi dal pubblico servizio perchè gravemente indiziati, in concorso con altre 13 persone, dei reati di corruzione per l'esercito della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Le indagini, svolte nel giugno del 2025, sono partite dalla denuncia del sindaco di Qualiano che aveva saputo che all'interno dell'isola ecologia locale, venivano richiesti soldi per il conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Qualiano, soldi per gettare rifiuti speciali nell'isola ecologica: tre dipendenti comunali sospesi

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