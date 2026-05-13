Venezia | Rifiuti speciali tra cui una bombola del gas abbandonati nell' isola ecologica Aamps | Ipotesi reato ambientale

A Venezia, nell’isola ecologica sono stati trovati rifiuti speciali, tra cui una bombola del gas, un serbatoio per anidride carbonica e un contenitore per l’addolcimento dell’acqua. Aamps ha ipotizzato che si tratti di un possibile reato ambientale, ma al momento non ci sono ancora sanzioni o accuse ufficiali. La scoperta ha sollevato l’attenzione sulla gestione dei rifiuti nelle aree dedicate alla raccolta differenziata.

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