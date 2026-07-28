Il CEO di un club di Major League Soccer ha affermato che il giocatore statunitense potrebbe trasferirsi nel campionato americano. La trattativa sarebbe in fase avanzata, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, il Milan sta svolgendo la preparazione in Australia, con diversi giocatori ancora assenti, in attesa del rientro dopo le vacanze post Mondiali 2026.

Il Milan è al lavoro in Australia, anche se mancano ancora molti giocatori della rosa rossonera. Molti calciatori rientreranno durante questi giorni dopo le vacanze post Mondiali 2026. promowebappChi non andrà a Perth è Christian Pulisic: l'ala del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane. L'obiettivo del Milan, ora, è chiaramente quello di averlo al meglio per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino. L'annuncio del CEO della MLS Don Garber e il retroscena di mercato. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse del New York City FC per Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic resta nel mirino della MLS? Il CEO ci crede: ecco le sue parole

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