Il calciatore statunitense, attualmente in forza al Milan, ha dichiarato di sentire la pressione di essere uno dei leader della nazionale in vista dei Mondiali organizzati negli Stati Uniti. Ha spiegato che questa responsabilità si fa sentire, soprattutto considerando l'importanza di rappresentare il proprio paese in un evento così significativo. Il giocatore ha anche sottolineato di essere concentrato sulla preparazione e di voler contribuire al meglio alla squadra.

Milan, Pulisic: il numero 10 della nazionale statunitense ammette che la pressione è reale in vista dei Mondiali in casa. Il numero 10 della nazionale statunitense ammette che la pressione è reale, ma assicura di essere pronto a dare tutto in campo alla Coppa del Mondo FIFA. Ecco le parole dell'attaccante del Milan Pulisic riportate da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic parla della pressione di essere uno dei leader degli USA: ecco le sue parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, Pulisic parla della pressione di essere 'Captain America': "Non so come rispondere"

Allegri risponde a Marotta: «Le sue parole devono essere uno stimolo per tutto il Milan»Allegri, allenatore del Milan, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter durante una conferenza stampa.

Temi più discussi: Milan, Pulisic: Periodo difficile, sono dispiaciuto ma guardo avanti; Cardinale ha deciso: Pulisic nuovo simbolo del Milan, ma c'è il tema rinnovo; Buona notizia per il Milan, ma soprattutto per gli Usa: si è sbloccato Pulisic; Milan, Pulisic rompe il silenzio: Periodo difficile, ora guardo avanti.

Pulisic: È stato un periodo difficile, sono dispiaciuto ma devo guardare avanti? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Stati Uniti e Senegal, Christian #Pulisic torna a parlare della deludente stagione con il #Milan #Sportitalia x.com

[Bianchin] Cardinale e Ibrahimovic hanno parlato al telefono con Pochettino ieri. L'allenatore della nazionale americana è uno dei tecnici sotto considerazione. Il Milan sta considerando anche Ramon Planes, il direttore sportivo attualmente all'Al Ittihad, che ha reddit

Parla Pulisic: Sono dispiaciuto ma guardo avanti, periodo difficile: non cerco di dare colpeChristian Pulisic torna a parlare: dal ritiro della Nazionale americana, il rossonero ha parlato del finale di stagione col Milan e del suo momento no ... milannews.it

Pulisic amareggiato: Milan? Posso tenere la testa alta. Periodo difficile, guardo avantiL'attaccante statunitense parla per la prima volta dopo l'amara conclusione di stagione in rossonero: Crisi? Mai cambiato modo di allenarmi ... tuttosport.com