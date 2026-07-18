Il CEO del New York City ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso per l’acquisto di Christian Pulisic dal Milan. Numerose voci avevano ipotizzato un trasferimento dell’attaccante statunitense negli Stati Uniti, con il club newyorkese tra le società più interessate. Tuttavia, nessun accordo è stato ufficializzato e non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a una possibile cessione.

Tantissime sono le voci riguardante una possibile cessione di Christian Pulisic dal Milan, con vari interessamenti dall’America, e con il New York City tra le squadre più attive per acquistare l’americano. Il Milan, non vorrebbe privarsi del classe ’98, al contrario di Rafael Leao, messo sul mercato da parte della dirigenza rossonera ma che partirà comunque in ritiro con il Milan, con Ruben Amorim che valuterà la situazione del portoghese durante gli allenamenti. Le parole del CEO del New York City. Brad Sims, Ceo del New York City, ha lasciato delle dichiarazioni riguardante la situazione di Christian Pulisic: “ Un giocatore come Christian Pulisic, a nostro avviso, sarebbe fantastico negli Stati Uniti, fantastico nella MLS e fantastico a New York “. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Christian Pulisic in MLS? Il CEO del New York City chiarisce tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zlatan gives his thoughts on the new FIFA World Cup format

Notizie e thread social correlati

Pulisic ai New York City FC? Il CEO Sims: "Se il Milan dice no, è tutto morto in partenza"Il CEO di City Group ha dichiarato che, se il Milan rifiuterà la proposta, il trasferimento di Pulisic ai New York City FC sarà definitivamente...

Milan, Pulisic in MLS? Il New York City esce allo scopertoIl New York City FC ha annunciato pubblicamente di essere interessato a ingaggiare Christian Pulisic.

Temi più discussi: Milan, Pulisic in MLS? Il New York City esce allo scoperto; CEO New York FC: Convinti che Pulisic prima o poi verrà in MLS. Lo vorremmo ma se il Milan non lo lascia...; Milan, su Pulisic il New York City non molla la presa. Il CEO: Christian vuole giocare in MLS; Milan, senti il New York City FC: Ci piacerebbe avere Pulisic con noi e crediamo che lui vorrà tornare in MLS, a casa.

Secondo quanto riportato da ESPN, il New York City FC ha provato a riportare Christian #Pulisic in MLS con un’offerta molto importante. Il #Milan, però, ha respinto subito il tentativo: l’americano è considerato uno dei punti fermi del progetto di Rúben #Am x.com

Major League Soccer's NYCFC says it wants to sign Christian Pulisic but AC Milan not interestedNEW YORK (AP) — New York City FC would like to acquire Christian Pulisic to play in Major League Soccer, but admits AC Milan is not interested in selling the top American player. If you ask any of my ... msn.com

Il CEO del New York FC: Se il Milan non vuole lasciare Pulisic, tutto è morto in partenzaNelle ultime settimane, forti anche dell'entusiasmo che si è generato negli Stati Uniti per il calcio, sono state alimentate delle voci secondo cui il New York City sarebbe stato intenzionato ad acqui ... msn.com

Giocatore MLS che illumina la Coppa del Mondo. Che c'è di nuovo reddit