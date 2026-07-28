Il centrosinistra ha ottenuto più voti alle elezioni provinciali, ma il risultato si è tradotto in un pareggio di 8 seggi a testa nel Consiglio. La composizione dell’assemblea rimane bloccata, senza maggioranza netta. Gli eletti sono stati scelti tra le liste che hanno partecipato alla consultazione, senza modificare la parità tra le due parti. La situazione impedisce di formare un’eventuale maggioranza e proseguire con decisioni politiche chiare nel rinnovo dell’ente.

Il centrosinistra vince ai voti, ma la partita elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale finisce in perfetta parità. Le due liste progressiste raccolgono complessivamente il 52,12% dei voti ponderati, contro il 47,88% del centrodestra, ma il riparto dei sedici seggi restituisce un’assemblea spaccata esattamente a metà: otto consiglieri eletti per parte. Si è votato ieri, dalle 8 alle 23, nei seggi allestiti a Palazzo dei Celestini. Alle urne erano chiamati sindaci e consiglieri comunali della provincia di Lecce, nell’ambito di una consultazione di secondo livello in cui il peso di ciascun voto cambia in base alla popolazione del Comune rappresentato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Provinciali, il centrosinistra vince ai voti ma non nei seggi: Consiglio bloccato sull?8 a 8. Ecco gli eletti

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