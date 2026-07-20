Sette seggi sono stati assegnati al centrosinistra nel rinnovo del consiglio provinciale di Pistoia. Durante la giornata di ieri, sindaci e consiglieri dei venti Comuni della provincia si sono recati alle urne per eleggere i dieci componenti dell’assemblea che rappresenta i territori. Il via vai al Palazzo della Provincia di piazza San Leone è stato continuo, con molti amministratori locali impegnati nelle operazioni di voto.

Pistoia, 20 luglio 2026 – Per tutta la giornata di ieri il via vai dal Palazzo della Provincia di piazza San Leone è stato costante: sindaci e consiglieri dei venti Comuni che compongono la Provincia di Pistoia si sono recati all’urna per rinnovare i dieci componenti dell’assemblea che riunisce i territori pistoiesi. Ma il verdetto non è ancora ufficiale, in quanto la Provincia annuncerà i nomi dei nuovi consiglieri oggi. Trecentotré gli aventi diritto chiamati al voto nella calda domenica di luglio, un momento importantissimo sia per il ripristino della macchina amministrativa provinciale, sia per prendere il polso della situazione e misurare il termometro politico sul territorio pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pistoia.

© Lanazione.it - Rinnovato il consiglio provinciale di Pistoia, sette seggi al centrosinistra. Gli eletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consiglio provinciale di Taranto: gli eletti Oggi il votoOggi si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto, con un voto di secondo livello.

Rinnovato il consiglio provinciale, maggioranza al centrodestraOggi, poco dopo le 12, a Palazzo Capuleti, sono stati proclamati i membri del nuovo consiglio provinciale di Verona.

Argomenti più discussi: Rinnovato il consiglio provinciale di Pistoia, sette seggi al centrosinistra. Gli eletti; Provincia di Arezzo, surrogati tre consiglieri. Ecco i nomi nuovi; Consulenti del lavoro, si insedia il consiglio; Stava, il Consiglio provinciale ricorda le 268 vittime: La memoria è un impegno per il futuro.

Consiglio provinciale. Oggi la giornata elettoraleIn piazza San Leone, ufficio di presidenza, si rinnovano i dieci componenti . Il centrodestra e il centrosinistra sono riuniti ciascuno in una propria lista . msn.com