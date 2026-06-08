Provinciali | al centrodestra 9 dei 12 seggi Forza Italia primo partito Ecco chi sono i consiglieri eletti

Notizia in breve

Il centrodestra ha ottenuto nove dei dodici seggi nel Consiglio provinciale di Latina, mentre il centrosinistra ne ha conquistati tre. Forza Italia si conferma il primo partito della coalizione, con i consiglieri eletti che rappresentano questa forza politica. Le elezioni si sono svolte domenica 7 giugno e il risultato era atteso. La vittoria del centrodestra si è concretizzata con un ampio margine rispetto all'altra coalizione.