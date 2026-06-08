Provinciali | al centrodestra 9 dei 12 seggi Forza Italia primo partito Ecco chi sono i consiglieri eletti
Il centrodestra ha ottenuto nove dei dodici seggi nel Consiglio provinciale di Latina, mentre il centrosinistra ne ha conquistati tre. Forza Italia si conferma il primo partito della coalizione, con i consiglieri eletti che rappresentano questa forza politica. Le elezioni si sono svolte domenica 7 giugno e il risultato era atteso. La vittoria del centrodestra si è concretizzata con un ampio margine rispetto all'altra coalizione.
Vince il centrodestra che conquista nove dei 12 seggi, mentre ne vanno tre al centrosinistra. Questo l’esito, facilmente prevedibile alla vigilia, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che si sono tenute nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, a Latina.Erano cinque le liste. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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