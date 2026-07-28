Pronostico Universitatea Craiova-Levski Sofia | c’è profumo di ribaltone

La partita di ritorno tra Universitatea Craiova e Levski Sofia si svolge oggi, dopo il match di andata che si è concluso con una vittoria della squadra di casa. La differenza di risultato si è determinata principalmente grazie al fattore campo, che ha favorito la formazione locale. La gara di questa sera rappresenta l'ultima possibilità per entrambe di passare al turno successivo del secondo preliminare di Champions League.

Universitatea Craiova-Levski Sofia è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Alla fine il fattore campo, nel match giocato la scorsa settimana, ha evidentemente fatto la differenza. Ma il Levski ha vinto solamente uno a zero, soffrendo anche tanto in alcune fasi della partita, e i rumeni del Craiova ne possono decisamente approfittare. (Profilo Instagram Levski Sofia) – Ilveggente.it Certo, la squadra di casa non è che ci arrivi nel migliore dei modi a questa sfida: nella seconda giornata del massimo campionato giocata nel fine settimana è arrivata una legnata clamorosa dalla Dinamo Bucaresti: cinque gol presi e uno solo fatto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Levski Sofia VS Universitatea Craiova | UEFA Champions League Match Prediction

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