Il match tra Levski Sofia e Universitatea Craiova si gioca mercoledì alle 19:30 nell’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La partita si svolge nel campo di casa della squadra locale. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni, oltre a informazioni su diretta tv e streaming.

Levski Sofia-Universitatea Craiova è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Con un 4-0 senz’appello nella gara di ritorno il Levski Sofia ha archiviato la pratica Borac, travolgendo i bosniaci in Bulgaria dopo l’1-1 dell’andata. Oltre al brasiliano Reinaldo (doppietta) e al colombiano Perea, nel tabellino dei marcatori c’è finito pure l’irlandese Oko-Flex, in quella che è stata una vera e propria goleada. Continua, dunque, il momento positivo del club della capitale bulgara, che nella passata stagione è tornato a vincere la Parva Liga per la prima volta dal 2009, ponendo fine al dominio del Ludogorets, durato addirittura 14 anni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Levski Sofia-Universitatea Craiova: il fattore campo può fare la differenza

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