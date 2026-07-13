Pronostico | Levski Sofia-Borac Banja Luka

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Levski Sofia e Borac Banja Luka si incontreranno martedì sera allo Stadion Georgi Asparuhov per il ritorno decisivo del primo turno preliminare di Champions League. Nessuna delle due squadre è riuscita a ottenere un vantaggio significativo nell’incontro di apertura, con l’andata che si è conclusa con un pareggio per 1–1 e ha lasciato la qualificazione saldamente in bilico. Verdetto: gol totali in casa superiori a 1,5 Migliori quote: 813 Bookmaker: 888sport Levski Sofia. Il Levski Sofia si presenta al ritorno con cauto ottimismo dopo aver ottenuto un pareggio fuori casa nella partita d’esordio. I... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Borac - Levski Sofia 07/07/2026 prepartido

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Levski Sofia: 17 anni dopo conquista il campionato, finisce il cicloDopo 17 anni, una squadra di calcio ha conquistato nuovamente il titolo nazionale, interrompendo un lungo periodo di dominio di una formazione rivale.

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Levski Sofia-Borac Banja Luka (Qualificazioni Champions League, 14-07-2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/3VunA7I #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Levski-Borac: quote e statistiche del matchPreliminari di Champions League, allo stadio Georgi Asparuhov va in scena Levski-Borac. I primi 90 minuti sono terminati in parità, 1-1 in Bosnia Erzegovina. tuttosport.com

Pronostico Borac Banja Luka vs Levski Sofia – 7 Luglio 2026Il debutto stagionale di Borac Banja Luka e Levski Sofia nel UEFA Champions League, in programma il 7 Luglio 2026 alle 20:30 al Gradski Stadion Banja Luka, ... news-sports.it