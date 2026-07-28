Slovan Bratislava-Iberia è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Il due a zero in trasferta con il quale lo Slovan Bratislava si è imposto la scorsa settimana è un punto esclamativo clamoroso al passaggio del turno. Ora, di dubbi non ce ne possono essere su come finirà nemmeno questa partita, anche andando a vedere i numeri e le statistiche che sono venuti fuori dopo i 90 minuti della settimana scorsa. (Profilo Instagram Slovan Bratislava) – Ilveggente.it Se nel possesso palla ha avuto la meglio l’Iberia, lo Slovan è riuscito a colpire in contropiede tirando otto volte totali e soprattutto cinque nello specchio della porta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Slovan Bratislava-Iberia: il pass è già in valigia

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