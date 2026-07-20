Pronostico Iberia-Slovan Bratislava | dimenticare la delusione

L'incontro tra Iberia e Slovan Bratislava è la partita di andata del secondo turno preliminare di Champions League. È la seconda volta che la squadra georgiana raggiunge questa fase del torneo. La partita si svolgerà in trasferta e sarà trasmessa in diretta. Entrambe le squadre cercano di avanzare nel torneo, dopo aver superato i primi turni di qualificazione.

Iberia-Slovan Bratislava è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Per la seconda volta nella loro storia gli georgiani dell’Iberia raggiungono questa fase della Champions League. Ma è evidente che contro lo Slovan Bratislava, chiamato a dimenticare la delusione dello scorso anno, le possibilità di andare avanti siano poche. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti hanno pure bisogno di mettere da parte la cocente e prematura eliminazione dello scorso anno. Doppia eliminazione, visto che poi si sono dovuti accontentare di una Conference League che di emozioni e sogni non ne ha nemmeno regalati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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