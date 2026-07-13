Pronostico Iberia-Flora Tallin | timbrano il pass

Iberia-Flora Tallin è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Una gara di ritorno che potrebbe avere poca storia, questa. L’Iberia la scorsa settimana è andato in Georgia contro il Flora Tallin e ha piazzato il colpaccio: tre a due il finale per la formazione georgiana che deve solamente timbrare il pass per il passaggio del turno in questa Champions League. (Profilo Instagram Iberia) – Ilveggente.it Ovvio, arrivare al girone unico sarebbe un sogno ed è complicato, ma più si va avanti e più magari si cominciano a prendere delle consapevolezze. La gara d’andata è stato un dominio dell’Iberia: i numeri lo certificano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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