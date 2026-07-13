Pronostico Iberia-Flora Tallin | timbrano il pass

Da ilveggente.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Iberia e Flora Tallin si sfidano nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. La partita potrebbe concludersi con un risultato favorevole a una delle due squadre, considerando il risultato dell’andata. La vittoria garantisce il passaggio al turno successivo, mentre un pareggio potrebbe favorire la squadra con il miglior punteggio complessivo. La sfida si disputa in trasferta per l’Iberia, che punta a qualificarsi senza troppi rischi.

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Iberia-Flora Tallin è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico  Una gara di ritorno che potrebbe avere poca storia, questa. L’Iberia la scorsa settimana è andato in Georgia contro il Flora Tallin e ha piazzato il colpaccio: tre a due il finale per la formazione georgiana che deve solamente timbrare il pass per il passaggio del turno in questa Champions League. (Profilo Instagram Iberia) – Ilveggente.it Ovvio, arrivare al girone unico sarebbe un sogno ed è complicato, ma più si va avanti e più magari si cominciano a prendere delle consapevolezze. La gara d’andata è stato un dominio dell’Iberia: i numeri lo certificano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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