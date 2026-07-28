Pronostico Hapoel Beer Sheva-Vikingur | la grossa prestazione non basta

Da ilveggente.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, l'Hapoel Beer Sheva ha affrontato la squadra islandese del Vikingur. La scorsa settimana, i nordici avevano dato prova di una prestazione molto forte contro i israeliani. In questa occasione, il risultato finale non ha premiato la prova convincente del Vikingur, che ha comunque subito una sconfitta nonostante l’impegno mostrato.

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Hapoel Beer Sheva-Vikingur è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico  Quella degli islandesi del Vikingur, la scorsa settimana, contro il Beer Sheva, è stata una prestazione enorme. Oltre la vittoria – due a uno – i padroni di casa hanno letteralmente preso a pallonata la squadra israeliana. (Profilo Instagram Hapoel Beer Sheva) – Ilveggente.it   Tredici tiri totali, sei nello specchio della porta, sette calci d’angolo a uno. Insomma, il finale non rispecchia per nullo quello che i padroni di casa sono riusciti a fare. E, anche sotto l’aspetto degli xG, hanno qualcosa da recriminare visto che almeno un’altra rete, stando ai numeri venuti fuori da questa speciale statistica, l’avrebbero potuta segnare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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