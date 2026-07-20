La partita tra Vikingur e Hapoel Beer Sheva è l’andata del secondo turno preliminare di Champions League. I campioni islandesi cercano di superare il turno, mentre la squadra israeliana punta a proseguire nel torneo. La gara si svolge in un contesto di qualificazione e rappresenta un’occasione per entrambe di avanzare nel torneo. La partita è disponibile in diretta e sarà decisiva per gli sviluppi successivi della competizione.

Vikingur-Hapoel Beer Sheva è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla I campioni islandesi del Vikingur sognano di andare avanti in questa manifestazione. Mai nella loro storia sono riusciti a prendersi così tanto. E sognano soprattutto la 24esima partita utile in casa. Sì, al momento sono 23, appunto, le partite senza sconfitte davanti al pubblico amico. : vogliono la 24esima (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli islandesi hanno superato il turno con un gol in pieno recupero la scorsa settimana. Una dimostrazione di forza importante. Non tanto tecnica – i valori rimangono sempre quelli – ma soprattutto caratteriale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva: vogliono la 24esima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Gyor-Vikingur: il ribaltone è servitoNella gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League, Gyor affronta Vikingur.

Pronostico e quote Hapoel Tel Aviv – Real Madrid, quarti di finale GARA 3 Eurolega 05-05-2026L’Hapoel Tel Aviv affronta il Real Madrid nella terza gara dei quarti di finale di Eurolega, in programma il 5 maggio 2026.

Temi più discussi: Víkingur Reykjavík-Hapoel Be'er Sheva - Quote e Pronostici Champions League - 22/07/2026; Víkingur Reykjavík - Hapoel Be'er Sheva Pronostico e confronto quote 21.07.2026; Pronostico Víkingur Reykjavík - Hapoel Be'er Sheva: analisi e quote; Víkingur Reykjavík vs Hapoel Be'er Sheva: Pronostico e Quote, Champions League, 22/07/2026.

Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva: vogliono la 24esimaVikingur-Hapoel Beer Sheva è la gara d'andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Prelimninari di Champions League, migliori quote e pronostico di Vikingur-Hapoel Beer ShevaIl Vikingur il suo esordio in questi preliminari di Champions l’ha già fatto eliminando i campioni d’Ungheria del Gyor (1-0 all’andata e 2-2 al ritorno). Adesso sulla strada degli islandesi si trova l ... tuttosport.com