Nella gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League, Gyor affronta Vikingur. La partita si svolge in un contesto di risultato favorevole alla squadra islandese, che ha vinto la partita di andata. La sfida si svolge con entrambe le formazioni che cercano di ribaltare il risultato. La squadra ungherese ha l’obiettivo di recuperare lo svantaggio e passare al turno successivo, mentre Vikingur punta a mantenere il vantaggio accumulato.

Gyor-Vikingur è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Nonostante la settimana scorsa il Vikingur abbia praticamente dominato la partita giocata in casa, vinta per uno a zero con una rete arrivata solamente nei minuti finali, anzi in pieno recupero, gli ungheresi del Gyor hanno la possibilità di prendersi la rivincita. Che vale tanto. Parliamo del passaggio del turno. (Profilo Instagram Vikingur) – Ilveggente.it Per la squadra che nella serata di martedì giocherà tra le mura amiche, il match della passata settimana è stata la classica partita storta. L’unica cosa positiva è il fatto di aver tenuto botta nel corso dei 90? che ad un certo punto sembrava non dovessero finire mai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gyor-Vikingur: il ribaltone è servito

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