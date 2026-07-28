Programmi TV stasera martedì 28 luglio 2026 | la guida e le anticipazioni da Temptation Island a Il Giovane Montalbano

Notizia in breve

Stasera in TV, ci sono diversi programmi tra reality, fiction e film. Tra le proposte ci sono un episodio di una serie poliziesca e uno di una fiction ambientata in Sicilia. Sono in programma anche programmi di attualità e un reality incentrato su relazioni di coppia. La guida completa fornisce dettagli sulle modalità di visione e sugli orari di trasmissione di ciascun programma.