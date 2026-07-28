Programmi TV stasera martedì 28 luglio 2026 | la guida e le anticipazioni da Temptation Island a Il Giovane Montalbano

Da ilgiornaleditalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in TV, ci sono diversi programmi tra reality, fiction e film. Tra le proposte ci sono un episodio di una serie poliziesca e uno di una fiction ambientata in Sicilia. Sono in programma anche programmi di attualità e un reality incentrato su relazioni di coppia. La guida completa fornisce dettagli sulle modalità di visione e sugli orari di trasmissione di ciascun programma.

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Una prima serata ricca di reality, fiction, film e attualità: ecco che cosa vedere in TV stasera, martedì 28 luglio 2026 Che cosa vedere in TV stasera, martedì 28 luglio 2026: ecco i programmi e la guida completa con le anticipazioni. Il palinsesto della prima serata propone un'ampia scelta t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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