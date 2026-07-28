Programmi TV stasera martedì 28 luglio 2026 | la guida e le anticipazioni da Temptation Island a Il Giovane Montalbano
Stasera in TV, ci sono diversi programmi tra reality, fiction e film. Tra le proposte ci sono un episodio di una serie poliziesca e uno di una fiction ambientata in Sicilia. Sono in programma anche programmi di attualità e un reality incentrato su relazioni di coppia. La guida completa fornisce dettagli sulle modalità di visione e sugli orari di trasmissione di ciascun programma.
Una prima serata ricca di reality, fiction, film e attualità: ecco che cosa vedere in TV stasera, martedì 28 luglio 2026 Che cosa vedere in TV stasera, martedì 28 luglio 2026: ecco i programmi e la guida completa con le anticipazioni. Il palinsesto della prima serata propone un'ampia scelta t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Stasera, domani martedì 28 e mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale5 l’epilogo di questa edizione di Temptation Island In un triplo appuntamento Tv. Dopo un intenso percorso fatto di colpi di scena, confessioni inaspettate, prese di coscienza e nuove facebook
Programmi TV stasera, mercoledì 22 luglio 2026: guida e anticipazioni, da Temptation Island a Il diritto di contare https://t.co/pSbPZVEn2v x.com
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