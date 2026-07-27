Programmi TV stasera lunedì 27 luglio 2026 | la guida e le anticipazioni da Temptation Island a Il Giovane Montalbano

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Che cosa vedere in TV stasera, lunedì 27 luglio 2026: ecco i programmi e la guida completa con le anticipazioni. La prima serata offre un palinsesto ricco di appuntamenti tra fiction, reality, film cult e programmi di approfondimento. Su Rai 1 torna Il Giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island, tra falò di confronto e nuovi colpi di scena. Spazio anche al cinema con Karate Kid - Per vincere domani su TV8 e I Predoni con Bruce Willis su Italia 1. Programmi TV in onda stasera, lunedì 27 luglio 2026:a la guida Di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda. Rai 1 (21.30): Il Giovane Montalbano Rai 2 (21. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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