Programmi TV stasera lunedì 13 luglio 2026 | guida e anticipazioni da Temptation Island a La Partita del Cuore

I programmi in TV stasera, lunedì 13 luglio 2026, spaziano tra reality, eventi speciali, cinema e approfondimento. Su Canale 5 torna Temptation Island con una nuova puntata ricca di colpi di scena, mentre Rai 1 trasmette La Partita del Cuore, l'evento benefico che vede protagonisti cantanti e politici. Non mancano poi Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, l'attualità di Filorosso e numerosi film sulle altre reti. Ecco le anticipazioni dei principali programmi in onda stasera sui canali Rai e Mediaset. Programmi TV stasera, da Temptation Island a La Partita del Cuore L'appuntamento più atteso della serata è quello con Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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