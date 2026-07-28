Due statue sacre sono state danneggiate questa mattina a Medugorje, intorno alle 4. Le statue della Madonna sul Podbrdo e alla Croce Blu sono state oggetto di un atto di profanazione. L’episodio riguarda i principali luoghi di preghiera e pellegrinaggio legati alle apparizioni. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili dell’atto. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un grave atto di profanazione ha colpito questa mattina, intorno alle ore 4, due dei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medugorje: olraggiate nella notte le statue della Madonna sul Podbrdo e alla Croce Blu. Un grave atto vandalico ha colpito il Podbrdo, la nota Collina delle Apparizioni: la statua della Vergine è stata sfregiata con della pittura nera, che ne ha deturpato il viso, il busto e un’ampia porzione dell’abito. Sul basamento del monumento è inoltre apparsa un’ingiuria in lingua inglese, “DEVIL IN A SKIRT” (traducibile come “Diavolo in gonnella”), un attacco diretto ed esplicitamente denigratorio verso la figura di Maria. Nel medesimo arco temporale, i vandali hanno preso di mira un secondo punto di riferimento fondamentale per la comunità di fedeli: la Croce Blu. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Profanazione a Me?ugorje: grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni

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