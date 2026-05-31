Un nuovo documentario utilizza il linguaggio audiovisivo per far raccontare la città ai bambini. Il film si concentra sui luoghi simbolo e mira a favorire l’educazione, la partecipazione e la scoperta del territorio attraverso le testimonianze dei più giovani. La produzione intende coinvolgere i bambini nel conoscere e valorizzare i punti di riferimento urbani, offrendo uno sguardo diretto e autentico sulla città. Non sono stati comunicati dettagli sul percorso o sulle modalità di realizzazione.

Il linguaggio audiovisivo come strumento educativo, di partecipazione e di scoperta del territorio. È stata presentata giovedì scorso, nell’ambito della plenaria del Coordinamento pedagogico territoriale della provincia, organizzato dal Comune di Modena in qualità di capofila, l’esperienza realizzata dalle scuole dell’infanzia della Fondazione Cresci@Mo attraverso il documentario ’Vietato ai maggiori di 6 anni’, individuata come buona pratica nell’utilizzo del cinema con e per i bambini. L’iniziativa è stata illustrata alla Polivalente di San Damaso alla presenza della responsabile del Coordinamento pedagogico della Fondazione Cresci@Mo Patrizia Belloi e della regista Federika Ponnetti, che ha guidato il percorso sviluppato nelle nove scuole dell’infanzia comunali gestite dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bambini raccontano la città. Documentario sui luoghi simbolo

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