Il canto dell' Orcolat approda nei luoghi simbolo del terremoto
Dopo aver percorso sei diverse località della regione, tra cui Travesio e Pontebba, lo spettacolo teatrale “Il canto dell’Orcolat” prodotto da Anà-Thema Teatro – Teatro della Corte si presenta ora in alcuni dei luoghi più rappresentativi del terremoto che interessò il Friuli nel 1976. La produzione ha portato le sue rappresentazioni in vari spazi, coinvolgendo il pubblico in un percorso di memoria e riflessione attraverso l’arte teatrale. La tournée si conclude in quei siti che sono rimasti simbolo di quella tragedia.
Dopo aver calcato sei palcoscenici in altrettante località dell’intera regione, da Travesio a Pontebba, “Il canto dell’Orcolat”, la nuova produzione di Anà-Thema Teatro – Teatro della Corte approda in quelli che sono i luoghi simbolo del terremoto che colpì il Friuli nel 1976.Lo spettacolo su. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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