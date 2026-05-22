Il canto dell' Orcolat approda nei luoghi simbolo del terremoto

Dopo aver percorso sei diverse località della regione, tra cui Travesio e Pontebba, lo spettacolo teatrale “Il canto dell’Orcolat” prodotto da Anà-Thema Teatro – Teatro della Corte si presenta ora in alcuni dei luoghi più rappresentativi del terremoto che interessò il Friuli nel 1976. La produzione ha portato le sue rappresentazioni in vari spazi, coinvolgendo il pubblico in un percorso di memoria e riflessione attraverso l’arte teatrale. La tournée si conclude in quei siti che sono rimasti simbolo di quella tragedia.

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