Preparo il pranzo a mio marito chi è Claudia Landi e perché è la regina della schiscetta?

Da novella2000.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudia Landi ha condiviso sui social un video in cui prepara il pranzo per suo marito, trasformando l’atto quotidiano in un contenuto virale. Nel clip si vede lei che cucina e impiatta con cura, mentre commenta con ironia. La clip ha ottenuto numerose visualizzazioni e commenti di utenti che apprezzano la semplicità e l’umorismo del gesto. Il video si è diffuso rapidamente, diventando un esempio di contenuto casalingo condiviso online.

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“Preparo il pranzo a mio marito” di Claudia Landi, il fenomeno social tra ironia e semplicità. “Preparo il pranzo a mio marito”: è questa l’idea alla base del format che ha trasformato una semplice schiscetta casalinga in un fenomeno virale sui social. Claudia Landi, con i suoi pranzi preparati senza filtri e il suo stile spontaneo, ha conquistato migliaia di utenti tra ironia, commenti divertiti e grande curiosità. Preparare ogni giorno il pranzo al marito è diventato per Claudia Landi un appuntamento capace di attirare l’attenzione di una grande community online. Nei suoi video, seguiti da migliaia di persone, la donna mostra la preparazione della classica schiscetta da portare al lavoro, senza seguire ricette elaborate né puntare alla perfezione estetica tipica dei contenuti food. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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PREPARO IL PRANZO PER MIO MARITO! È VIRALE, MA CHI È IL MARITO VE LO MOSTRIAMO!

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