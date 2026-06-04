Claudia Landi ha condiviso sui social un video in cui prepara il pranzo per suo marito, utilizzando un contenitore di plastica decorato con fiorellini rosa e bianchi. Nel video, ripete la frase “Preparo il pranzo a mio marito” ogni volta che inserisce il pasto nel contenitore. La clip è diventata molto visualizzata e commentata, attirando l’attenzione degli utenti. La scena si ripete in vari video condivisi dalla stessa protagonista, creando una sorta di serie che ha riscosso grande interesse online.

“ Preparo il pranzo a mio marito “: sono queste le parole che Claudia Landi pronuncia ogni volta che si appresta a prendere un contenitore di plastica decorato con fiorellini rosa e bianchi e a ‘schiaffarci’ dentro il pasto per il coniuge. Landi continua con un “ e gli metto. ” e inizia a elencare gli ingredienti che finiscono nel recipiente: pomodori, a volte conditi a volte sciapi, insalata, tonno in scatoletta rovesciato con tutto l’olio, petto di pollo impanato non importa come, salsicce, panini, pasta congelata in diverse porzioni. All’inizio, probabilmente, erano video messi online senza troppe pretese. Oggi è difficile pensare che Landi non sappia perfettamente cosa accade ogni volta che prende in mano quel contenitore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Preparo il pranzo a mio marito”: la ‘sitcom’ social che nessuno riesce a smettere di guardare

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