Fabio Leoni ha raccontato che all'inizio della loro relazione, la sua compagna lo lasciò perché suo padre, Lino, lo guardava in modo strano. La coppia si era conosciuta in passato, come spiegato dalla stessa attrice in un’intervista al programma “Dedicato”. Leoni ha condiviso questa versione degli eventi, senza aggiungere dettagli ulteriori.

Tempo fa, in un’intervista al programma “Dedicato”, Rosanna Banfi ha spiegato come si erano conosciuti con il marito Fabio Leoni. “ Ci hanno presentati amici, abbiamo passato insieme a capodanno ma lui non mi baciò e andò via” ha raccontato l’attrice, che lì capì di essere particolarmente interessata a Fabio Leoni, quello che poi sarebbe diventato suo marito. “Questa coppia di amici mi voleva far fidanzare perché ero il terzo in comodo, ero single da tempo e stavo bene così. Continuavano a presentarmi operatori di macchina e alla fine mi hanno fatto conoscere lui. La mia amica lo aveva fotografato di nascosto all’aeroporto, portava i baffi all’inizio, che non mi piacevano”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi: “All’inizio mi lasciò perché mio padre Lino lo guardava strano”

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