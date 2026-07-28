La Premier League e l'EFL stanno introducendo una nuova regola che limita le interruzioni di gioco causate dai portieri. La modifica mira a ridurre i momenti in cui i portieri si fermano per gestire il pallone, rallentando il ritmo della partita. La decisione segue un processo di revisione delle norme, con l’obiettivo di mantenere il gioco più fluido. La regola entrerà in vigore nella prossima stagione.

L'Inghilterra cambia ancora. E questa volta mette nel mirino i portieri. Premier League ed EFL lavorano a una nuova regola per limitare le interruzioni durante le partite. Il principio è semplice: se un portiere resta a terra e riceve cure in campo, un suo compagno dovrà uscire temporaneamente. Una misura pensata per evitare che gli stop vengano utilizzati come pause strategiche. Il calcio inglese vuole ridurre le perdite di tempo e impedire che un infortunio, reale o presunto, possa spezzare il ritmo della gara. La modifica nasce dopo le polemiche sulle continue interruzioni nei momenti più delicati delle sfide. Un altro passo verso un calcio più veloce e con meno pause. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Premier League, stretta sui portieri per impedire di frenare il gioco nei momenti di difficoltà

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