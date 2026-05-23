Bonansea in conferenza | La Juventus Women viene fuori nei momenti di difficoltà

Bonansea ha parlato in conferenza, affermando che la Juventus Women si mostra forte nei momenti complicati. Ha anche detto che la vittoria in Coppa Italia non cambierebbe il significato della stagione, ma influenzerebbe come viene percepita. Ha sottolineato che la squadra affronta le difficoltà con determinazione e che ogni risultato aggiunge valore alla stagione in corso.

di Mauro Munno Bonansea in conferenza: «La Coppa Italia non cambierebbe il senso ma la percezione della stagione». Le parole dell’attaccante della Juventus Women. (inviato a Vinovo) – Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Roma. Le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE PRINCIPALI NOTIZIE DI GIORNATA 242 PRESENZE, SACRIFFICIO, APPARTENENZA E AMORE – « Sono tre concetti fondamentali in tutte le cose della vita ma soprattutto in quelle che si decidono in poco tempo e la differenza la fa chi lo vuole di più, chi lo desidera di più e chi ama di più cosa sta facendo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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