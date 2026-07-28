Concludiamo il martedì affidando le nostre fragilità alla misericordia di Dio: la preghiera della sera per invocare la protezione degli Angeli Custodi sul nostro riposo. Chiediamo il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la misericordia di Dio possa operare per noi anche nell’oscurità più fitta: gli Angeli saranno la nostra guida. Ci mettiamo alla santa presenza di Dio invocando la protezione dei Suoi Angeli affinché veglino sul nostro riposo e ci preservino da ogni male. Santo angelo custode, sin dall’inizio della mia vita mi sei stato dato come protettore e compagno. Qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della mia celeste Madre Maria e di tutti gli angeli e i santi io (nome) povero peccatore mi voglio consacrare a te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 28 luglio: affidiamoci agli Angeli per un riposo sereno

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