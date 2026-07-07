Nella preghiera della sera del 7 luglio si chiede agli Angeli di proteggere il riposo, supplicando l’Angelo Custode di offrire conforto e sostegno durante i momenti di smarrimento e fatica. La preghiera invita a chiedere protezione dalle insidie e a ricevere luce nelle situazioni di oscurità, affidandosi alla presenza angelica per difesa e conforto.

L’accorata supplica all’Angelo Custode per ricevere conforto nei momenti di smarrimento e sostegno nelle fatiche, affinché ci difenda dalle insidie e illumini ogni oscurità. Chiediamo il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la misericordia di Dio possa operare per noi anche nell’oscurità più fitta: gli Angeli saranno la nostra guida. Ci mettiamo alla santa presenza di Dio invocando la protezione dei Suoi Angeli affinché veglino sul nostro riposo e ci preservino da ogni male. Al termine di questo martedì, rivolgiamoci con totale fiducia al nostro Angelo Custode e a quello dei nostri cari. Lui è il nostro tramite quotidiano e fedele con Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 7 luglio: chiediamo agli Angeli di custodire il nostro riposo

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Satanás sentado en la cátedra de San Pedro. Sermón 6° domingo después de Pentecostés (20/jul/2014)

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