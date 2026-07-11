Nella preghiera della sera dell’11 luglio, si invita a rivolgersi a Maria per trovare rifugio durante le prove. La supplica antica chiede protezione sotto il manto della Vergine, affidandosi completamente a Lei. Si invochano la Madonna e il Signore affinché concedano una notte serena, permettendo di risvegliarsi riposati e pronti per un nuovo giorno.

La più antica supplica mariana per cercare rifugio sotto il manto della Vergine nei momenti di prova, nel totale affidamento alla Madre di Dio. Invochiamo la Madonna, per abbandonarci nelle mani del Signore e ricevere il dono di una notte serena, per risvegliarci ritemprati in una nuova alba di grazia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen Signore, rendi acuto il mio sguardo, in questo lungo cammino del mio pellegrinaggio terreno, affinché sappia riconoscere la Tua luce e mi lasci illuminare da essa anche nei luoghi più oscuri della sofferenza umana; così la mia gioia sarà perfetta, fino al punto più profondo, più basso della Tua incarnazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 11 luglio: rifugiamoci in Maria e invochiamo un sereno riposo

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