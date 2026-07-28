Il rosa è uno dei colori di smalto più duraturi e apprezzati per la pedicure, mantenendo popolarità nel tempo. La sua natura delicata, elegante e versatile lo rende una scelta ricorrente in ogni stagione. Nonostante possa sembrare una scelta classica, il rosa si conferma tra le preferenze più diffuse per le unghie dei piedi. La sua presenza nelle tendenze di bellezza si mantiene costante nel corso degli anni.

Se c’è un colore di smalto che non conosce davvero il passare del tempo è il rosa. Delicato, elegante e incredibilmente versatile, continua a essere una delle scelte più amate per la pedicure, stagione dopo stagione. È però in estate che dà il meglio di sé: sulla pelle dorata dal sole crea un contrasto luminoso e sofisticato, capace di valorizzare sia i look più essenziali sia quelli più ricercati. Il rosa è il colore più versatile per la pedicure estiva. A prima vista la pedicure rosa potrebbe sembrare una scelta classica, quasi prevedibile. In realtà è una delle tendenze più versatili del momento, grazie a una palette che spazia dalle nuance più lattiginose e naturali a quelle luminose, perlate e ultra contemporanee. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Potrebbe sembrare una scelta classica, quasi prevedibile, in realtà è una delle tendenze più versatili del momento

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