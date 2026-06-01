Alla cerimonia inaugurale dell’85ª edizione della Fiera del Libro di Madrid, la regina ha indossato un paio di espadrillas con lacci alla caviglia. Le scarpe sono state protagoniste del suo outfit, confermando la tendenza più apprezzata della stagione estiva. La scelta è stata notata durante l’evento pubblico, con la regina che ha completato il look con un vestito chiaro e un cappello a tesa larga.

Alla cerimonia inaugurale dell’85ª edizione della Fiera del Libro di Madrid, Letizia di Spagna ha confermato una delle tendenze calzaturiere più amate della stagione estiva: le espadrillas con lacci alla caviglia. La sovrana ha partecipato all’evento nella capitale spagnola scegliendo un look fresco e raffinato, attirando l’attenzione non solo per l’abito colorato ma soprattutto per il modo impeccabile di indossare e allacciare le iconiche calzature in corda. Per l’occasione, la regina ha indossato un abito midi firmato Adolfo Domínguez con stampa astratta nei toni del blu, del celeste e del rosa pastello. Il modello presenta un collo all’americana, una gonna plissettata fluida e una cintura in tessuto che segna il punto vita, enfatizzando la silhouette in modo leggero e raffinato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla Fiera del Libro di Madrid, Letizia di Spagna ha confermato una delle tendenze più amate della stagione: le espadrillas con lacci

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