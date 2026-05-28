Il congresso metropolitano del Partito Democratico si è concluso con il saluto di un esponente di rilievo, che ha dichiarato di lasciare una delle realtà più importanti del partito. La sessione ha segnato l'inizio della fase di rinnovamento, con la presentazione di nuove candidature e proposte. La partecipazione è stata numerosa, e il dibattito si è concentrato su strategie future e rinnovamento interno. La chiusura ufficiale si è svolta questa settimana, lasciando aperte le prossime tappe del percorso congressuale.

Il Partito Democratico metropolitano si avvia verso la stagione dei congressi. E lo fa nel segno del rinnovamento. Con una nota ufficiale, la segretaria metropolitana Monica Marini (nella foto) ha aperto formalmente la fase di confronto politico diffuso sul territorio, annunciando contestualmente che la scadenza congressuale segnerà la fine del suo mandato. Un addio che era nell’aria ma che l’ex prima cittadina di Pontassieve e ora capo di gabinetto della sindaca Sara Funaro, non considera una resa quanto piuttosto la fine di un percorso. "Con il congresso si concluderà la mia esperienza alla guida della Federazione metropolitana. Fino ad allora continuerò a svolgere il mio ruolo con il massimo impegno per consegnare un partito ancora più unito, radicato e capace di rappresentare i diritti e la giustizia sociale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Congresso Pd metropolitano, Marini saluta: "Lascio una delle realtà più importanti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una delle realtà più longeve della musica italiana in castello a UdineSono aperte le prevendite per il concerto de I Nomadi al Castello di Udine il 27 giugno alle 21.

Conferenza stampa Allegri: «È sempre Milan Juventus, una delle partite più importanti del campionato. Leao è un giocatore bravo»Alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, l'allenatore dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa sottolineando che si tratta di una delle...

Temi più discussi: Congresso Pd metropolitano, Marini saluta: Lascio una delle realtà più importanti; Pd Firenze, si apre il percorso verso il congresso d'autunno: Monica Marini lascerà la guida; PD: Andrea Ceccarelli si dimette da segretario cittadino Firenze.

Pd verso il congresso: Basta scelte dei big. Sui segretari serve accordoIl sindaco di San Casciano: Non possiamo accettare decisioni prese da pochi per bilanciare ciò che accade a Firenze, senza tenere conto della volontà dei circoli. msn.com

Il Pd verso il congresso. Tra scorie e clima teso. Neo segretario: i nomiNessun spargimento di sangue ma un clima particolarmente teso ha avvolto ieri l’assemblea regionale del Pd. Tutt’altro che smaltite le scorie (pesanti) dopo il voto regionale dello scorso ottobre che ... lanazione.it