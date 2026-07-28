Gli Stati Uniti stanno procedendo con lo smantellamento della portaerei nucleare USS Nimitz, prevista entro marzo 2027. La nave, una delle più grandi al mondo, è arrivata il 9 luglio alla base navale di Norfolk dopo una missione di quattro mesi. Il costo stimato per il processo di dismissione supera i 560 milioni di dollari. La portaerei ha navigato per quasi tre decenni prima di essere avviata al decommissioning.

Gli Stati Uniti sono pronti allo smantellamento della portaerei USS Nimitz. La data è fissata: marzo 2027. Entro quel periodo sarà dismessa. Il 9 luglio è arrivata alla base navale di Norfolk, dopo una missione di quattro mesi con quasi 3.000 marinai a bordo. La Marina statunitense ha designato Norfolk come suo porto di base definitivo. I costi La Marina statunitense ha stanziato 562 milioni di dollari per la disattivazione della Nimitz. Non si tratta del costo totale per lo smantellamento della nave, bensì del finanziamento della fase iniziale: spegnimento dei sistemi, rimozione delle attrezzature, drenaggio dei fluidi, smilitarizzazione delle aree sensibili e preparazione degli impianti di propulsione per il rifornimento di carburante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Portaerei nucleare Nimitz smantellata dagli Usa, costo di oltre 560 milioni di dollari. «Una delle navi da guerra più grandi al mondo»

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