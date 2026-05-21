Alta tensione a Cuba dopo l’incriminazione di Castro | gli Usa inviano la portaerei nucleare Nimitz

Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei nucleare “Nimitz” a Cuba, aumentando la presenza militare nella regione. La mossa avviene poco dopo l’incriminazione di un ex leader dell’isola, e si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le due nazioni. La decisione americana si verifica a 55 anni dalla crisi alla “Baia dei Porci”, quando il governo statunitense e quello cubano si trovarono di fronte a un confronto diretto. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

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