Alta tensione a Cuba dopo l’incriminazione di Castro | gli Usa inviano la portaerei nucleare Nimitz
Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei nucleare “Nimitz” a Cuba, aumentando la presenza militare nella regione. La mossa avviene poco dopo l’incriminazione di un ex leader dell’isola, e si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le due nazioni. La decisione americana si verifica a 55 anni dalla crisi alla “Baia dei Porci”, quando il governo statunitense e quello cubano si trovarono di fronte a un confronto diretto. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Gli Usa tornano a puntare i fari su Cuba, a 55 anni dalla crisi alla “Baia dei Porci”, quando alla Casa Bianca sedeva John Fitzgerald Kennedy. Al momento, il Comando sud degli Usa ha annunciato l’arrivo, già da mercoledì, di una portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d’attacco nelle acque dei Caraibi. Una strategia che va di pari passo con la pressione esercitata dall’amministrazione Trump su Cuba, anche a seguito dell’incriminazione di Raúl Castro per l’abbattimento di due velivoli civili al largo delle coste cubane nel 1996. «Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz», ha scritto su X il Comando Sud, che si occupa delle operazioni speciali in America Latina, fatta eccezione per il Messico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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