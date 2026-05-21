Una portaerei nucleare americana è arrivata al largo delle coste di Cuba, suscitando attenzione tra le autorità locali e gli analisti militari. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che la presenza della nave non comporta rischi di escalation e che non sarà necessario un intervento militare. Nel frattempo, a Washington è stata formalmente incriminata una figura di spicco dell’ex leadership cubana, coinvolta in questioni legate a precedenti decisioni politiche. La situazione ha attirato l’interesse dei media e degli esperti di relazioni internazionali.

"Non c'è rischio di escalation, non ce ne sarà bisogno", spiegava Donald Trump mercoledì sera, commentando l'incriminazione formale negli Stati Uniti a carico di Raul Castro, fratello di Fidel Castro ed ex presidente di Cuba. Il caso è quella dell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio "Fratelli al Soccorso". Castro, all'epoca, era ministro della Difesa e avrebbe ordinato l'attacco in cui morirono 4 persone, di cui 3 americani. A L'Avana però hanno letto la mossa giudiziaria americana come un pretesto per giustificare un' aggressione militare più volte paventata, peraltro, dalla stessa Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cuba, arriva la portaerei nucleare Usa Nimitz: l'ora dell'assalto a L'Avana?

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