Un uomo che aveva programmato una vacanza con la famiglia a Como è stato arrestato. Era arrivato nel 2012 in Italia e, dopo aver lasciato il Paese, si era convinto di non avere più pendenze legali. Tuttavia, durante il soggiorno, è stato scoperto un ordine di carcerazione emesso a suo carico, relativo a una condanna risalente a 13 anni prima. Ora si trova in custodia, mentre la famiglia prosegue la visita al lago.

È arrivato per fare una breve vacanza con la famiglia a Como, tredici anni dopo essere stato espulso e convinto di non avere pendenze con la giustizia italiana. Ma non era così. Ermal Musaraj, albanese 40enne residente in Albania, si è trovato a fare i conti con una condanna a un anno e 11 mesi rimediata nel 2012, quando era finito davanti al giudice per aver fatto ingresso in Italia prima del termine di espulsione che gli era stato imposto. All’epoca il suo avvocato non aveva proceduto con la richiesta di sospensione della pena a cui aveva diritto, pare per irreperibilità dello stesso imputato e mancanza di delega a portare avanti l’istanza. Poco dopo, nel 2013, l’uomo era stato nuovamente espulso dall’Italia e non ci aveva più rimesso piede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porta la famiglia al lago per le ferie. Deve scontare una pena del 2012. Vacanza amarcord finisce in carcere

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