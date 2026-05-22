Sopreso a rubare una bombola del gas a Roma | arrestato latitante deve scontare 6 anni di carcere

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Roma mentre stava rubando una bombola del gas in zona Tor Cervara. Durante i controlli, è risultato essere un latitante con un ordine di custodia ancora da scontare, pari a oltre sei anni di reclusione. L’arresto si è verificato nel corso di un intervento di routine, e l’uomo è stato condotto in caserma. La polizia ha confermato l’identità e il precedente penale dell’individuo.

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