Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Chianciano Terme per scontare una pena residua di due anni e quattro mesi. La polizia lo ha fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali di Livorno. L’arresto è avvenuto ieri sera, e l’uomo è stato trasferito in una struttura detentiva. La sua nazionalità è bulgara.

CHIANCIANO TERME – La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni, di nazionalità bulgara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Livorno. In particolare, l’uomo, riconosciuto colpevole, in concorso con altre persone, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, con l’aggravante di aver cagionato danni patrimoniali di rilevante gravità alla persona offesa, e condannato alla pena di tre anni di reclusione ed al pagamento di una multa di mille euro, aveva già scontato circa 8 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Deve scontare una pena residua di due anni e 4 mesi: trovato a Chianciano e arrestato

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Commette un'infrazione stradale nel 2019, arrestato oggi

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