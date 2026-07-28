Lo scoppio di uno pneumatico di un camion ha causato un incendio che ha bloccato una tratta autostradale, trasportando carta. L’incidente si è verificato venerdì 10 luglio nel primo pomeriggio sulla variante di valico, creando disagi su tutto il traffico. L’episodio ha evidenziato un problema di sicurezza legato ai pneumatici dei mezzi pesanti, secondo quanto affermato da un rappresentante di categoria.

Roma, 28 luglio 2026 – Lo scoppio di uno pneumatico e l’incendio del camion, che trasportava carta: quel rogo, devastante, ha paralizzato il Paese. Venerdì 10 luglio, nel primo pomeriggio, è cominciata così una giornata da incubo sulla Direttissima variante di valico. Le foto dimostrano più di tante parole la gravità di quel che è successo. Un miracolo aver dovuto contare solo problemi (serissimi) al traffico, con l’Italia spezzata in due sulla Bologna-Firenze. Perché scoppiano le gomme dei camion?. Ma perché scoppiano le gomme dei camion? Sicuramente tra i fattori chiave c’è la temperatura, il problema si accentua naturalmente con i record di questo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pneumatici dei camion, ma perché scoppiano? Uggè (Fai): “Un problema di sicurezza stradale”

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