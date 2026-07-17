Sicurezza | bene il maggior rigore ma è sempre pericolosa la giustizia fai da te

Da firenzepost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governo ha annunciato l’introduzione di nuove norme sulla sicurezza, in risposta a crescenti preoccupazioni pubbliche. La proposta prevede un aumento del rigore nelle misure di sicurezza, ma si evidenzia anche il rischio di pratiche di giustizia autonoma. La questione resta aperta e al centro del dibattito pubblico, con attenzione alle possibili conseguenze di interventi non coordinati. La normativa proposta mira a rafforzare il controllo, ma senza eliminare i rischi legati a comportamenti non regolamentati.

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La sicurezza è un tema che diventa ogni giorno più problematico rispetto alle aspettative di larghi settori dell’opinione pubblica, cosicché il Governo si muove ancora una volta per introdurre nuove norme sulla materia. Dalla lettura di comunicati stampa e resoconti più o meno ufficiali, comunque abbastanza circostanziati, non è difficile desumere che il barometro dell’ennesima riforma varata dal Consiglio dei Ministri restituisce un ventaglio di segnali eterogenei: alcuni possono essere considerati indicatori di iniziativa meritevole L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sicurezza: bene il maggior rigore, ma è sempre pericolosa la “giustizia fai da te”
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