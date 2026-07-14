Durante i controlli notturni nella zona della movida, i Carabinieri hanno fermato diversi veicoli e identificato numerosi conducenti. Sono stati sequestrati alcuni veicoli e ritirate patenti di guida. Sono state effettuate verifiche antidroga e sono state elevate multe per un totale di circa 9.000 euro. Le operazioni, svolte nel fine settimana, hanno riguardato principalmente le strade più frequentate della zona.

Cerreto Sannita, maxi controlli sulle strade della movida: sequestri, patenti ritirate e verifiche antidroga. Controlli rafforzati nel fine settimana. Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli sul territorio nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale di Benevento per aumentare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Particolare attenzione è stata rivolta alle strade maggiormente frequentate dai giovani durante le serate della movida. Darne notizia una comunicazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Oltre 160 persone identificate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza stradale nel Sannio: controlli dei Carabinieri e 9mila euro di multe

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