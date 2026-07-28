Alle 17,15, il capo della polizia è entrato in Questura a Bologna per incontrare funzionari, agenti e rappresentanti sindacali. I familiari di una persona deceduta hanno chiesto di poter parlare con lui.

Bologna, 28 luglio 2026 – È arrivato alle 17,15 in Questura a Bologna il capo della polizia Vittorio Pisani. Una visita, quella sotto le Due Torri, divisa in tre momenti, stando a quanto si apprende: in primis per un incontro con i funzionari della Questura, poi per un confronto con i sindacati di polizia e, infine, per un saluto agli agenti feriti durante la guerriglia del 20 sera, scoppiata a margine della piazza convocata dal sindaco Matteo Lepore per stare al fianco della famiglia di Abderrahim Fakir. “Sono venuto soltanto per un saluto”, ha detto Pisani uscendo dall’auto velocemente al gruppo di cronisti, per poi entrare negli uffici, accompagnato dal questore Gaetano Bonaccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pisani arriva in Questura per incontrare funzionari, agenti e sindacati. I familiari di Fakir: “Vogliamo parlare con lui”

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