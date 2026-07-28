Bologna la visita in Questura del capo della Polizia Pisani Arrivano a sorpresa i familiari di Fakir | Vogliamo incontrarlo

Notizia in breve

Il capo della Polizia ha visitato la Questura di Bologna. Durante la visita, sono arrivati improvvisamente i familiari di Fakir, chiedendo un incontro con lui. È previsto un primo appuntamento di carattere generale, che dovrebbe includere anche gli agenti coinvolti negli scontri successivi. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.