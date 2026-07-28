Bologna la visita in Questura del capo della Polizia Pisani Arrivano a sorpresa i familiari di Fakir | Vogliamo incontrarlo
Il capo della Polizia ha visitato la Questura di Bologna. Durante la visita, sono arrivati improvvisamente i familiari di Fakir, chiedendo un incontro con lui. È previsto un primo appuntamento di carattere generale, che dovrebbe includere anche gli agenti coinvolti negli scontri successivi. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.
Prima un incontro definito «di carattere generale» durante il quale dovrebbe incontrare anche gli agenti coinvolti negli scontri successivi alla partecipatissima piazza chiamata dal sindaco Matteo Lepore in solidarietà alla famiglia di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio in via Svevo al Pilastro dopo un’operazione di contenimento da parte della polizia, poi un momento di confronto con i sindacati di polizia. Oggi, 28 luglio, in Questura a Bologna è arrivato il capo della polizia, Vittorio Pisani. Che, entrando in Questura, ha parlato di una «visita per un saluto». Ma, a sorpresa, in piazza Galilei sono arrivate anche la sorella della vittima Khadjia e la nipote Yossra, con il desiderio di parlare con lo stesso capo della polizia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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