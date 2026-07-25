Fakir minacce di morte a Lepore | il sindaco di Bologna denuncia in Questura per lui ipotesi scorta
Il sindaco di Bologna ha denunciato in Questura minacce di morte ricevute online, dopo gli scontri alla manifestazione per Fakir. Per lui si ipotizza ora una scorta. La denuncia è stata presentata a causa di attacchi e insulti rivolti sui social network. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. La questura sta valutando le misure di sicurezza necessarie.
Il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd) ha presentato una denuncia-querela in Questura per i gravi attacchi e minacce di morte ricevuti online, a seguito degli scontri alla manifestazione di Bologna per la morte di Fakir. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la Questura potrebbe attivare nei prossimi giorni per il primo cittadino una scorta leggera. Nessuna notizia invece dell'istruttoria che sarebbe stata avviata dal Viminale: il Comune ad oggi non ha ricevuto atti formali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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