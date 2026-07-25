Fakir minacce di morte a Lepore | il sindaco di Bologna denuncia in Questura per lui ipotesi scorta

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha denunciato in Questura minacce di morte ricevute online, dopo gli scontri alla manifestazione per Fakir. Per lui si ipotizza ora una scorta. La denuncia è stata presentata a causa di attacchi e insulti rivolti sui social network. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. La questura sta valutando le misure di sicurezza necessarie.